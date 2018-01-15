Кольца стоимостью 300 тыс. рублей украли у девушки в ГУМе

Столичные правоохранители проводят проверку после заявления о краже трех драгоценных колец стоимостью 300 тыс. рублей, которые были оставлены хозяйкой в помещении исторического туалета ГУМа.

По информации ведомства, в полицию обратилась 32-летняя девушка, которая утверждает, что вечером в воскресенье оставила три кольца на столешнице возле раковины в историческом туалете на 2-й линии торгового дома ГУМ в Москве.

По ее словам, она вышла из туалета, чтобы ответить на телефонный звонок, а вернувшись, обнаружила отсутствие трех колец стоимостью 60 тыс., 110 тыс. и 130 тыс. рублей.

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