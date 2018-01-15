Прямой эфир

Кольца стоимостью 300 тыс. рублей украли у девушки в ГУМе

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столичные правоохранители проводят проверку после заявления о краже трех драгоценных колец стоимостью 300 тыс. рублей, которые были оставлены хозяйкой в помещении исторического туалета ГУМа.

По информации ведомства, в полицию обратилась 32-летняя девушка, которая утверждает, что вечером в воскресенье оставила три кольца на столешнице возле раковины в историческом туалете на 2-й линии торгового дома ГУМ в Москве.

По ее словам, она вышла из туалета, чтобы ответить на телефонный звонок, а вернувшись, обнаружила отсутствие трех колец стоимостью 60 тыс., 110 тыс. и 130 тыс. рублей.

Как ранее сообщал портал iz.ru, почти 50 млн рублей украли из квартиры на северо-востоке столицы 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Квартиру безработного в Москве обокрали на 50 млн рублей
Домработница в столице обокрала хозяйку квартиры на $236 тыс.

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017