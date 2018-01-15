Прямой эфир

Дело завели после нападения леопарда на ребенка в зоопарке Приморья

0
Фото: Global Look Press/Radek Petrasek
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После инцидента в зоопарке Приморья, где леопард схватил за голову оставшегося без присмотра ребенка, следователи завели уголовное дело.

Семья из города Арсеньева приехала на экскурсию в зоопарк. Когда родители отвлеклись на старшего четырехлетнего сына, младший ребенок остался без присмотра у клетки с леопардом. Мальчик подошел слишком близко, в этот момент зверь схватил его лапами за голову. Мать и ребенок получили рваные раны и укусы.

В отношении родителей составлены административные протоколы. После происшествия в зоопарке усиливают меры безопасности. В вольеры с опасными хищниками ставят дополнительные ограждения и таблички с напоминанием о присмотре за детьми. Руководство зоопарка устраняет выявленные нарушения.

Ранее портал iz.ru сообщал, что прокуратура Приморья выявила несоответствие нормам законодательства мер безопасности в зоопарке, где леопард ранил двухлетнего ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прокуратура проверит зоопарк в Приморье, где леопард напал на ребенка
Приморский зоопарк модернизирует клетки после нападения леопарда на малыша

 

  

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017