Дело завели после нападения леопарда на ребенка в зоопарке Приморья

После инцидента в зоопарке Приморья, где леопард схватил за голову оставшегося без присмотра ребенка, следователи завели уголовное дело.

Семья из города Арсеньева приехала на экскурсию в зоопарк. Когда родители отвлеклись на старшего четырехлетнего сына, младший ребенок остался без присмотра у клетки с леопардом. Мальчик подошел слишком близко, в этот момент зверь схватил его лапами за голову. Мать и ребенок получили рваные раны и укусы.

В отношении родителей составлены административные протоколы. После происшествия в зоопарке усиливают меры безопасности. В вольеры с опасными хищниками ставят дополнительные ограждения и таблички с напоминанием о присмотре за детьми. Руководство зоопарка устраняет выявленные нарушения.

Ранее портал iz.ru сообщал, что прокуратура Приморья выявила несоответствие нормам законодательства мер безопасности в зоопарке, где леопард ранил двухлетнего ребенка.