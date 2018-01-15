Суд продлил арест обвиняемому в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске

Хабаровский краевой суд в понедельник на шесть месяцев продлил арест Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчёва.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу была продлена по 29 июня 2018 года», — приводит ТАСС слова представителя суда. Следующее слушание по делу назначено на 23 января.

Как ранее писал портал iz.ru, по версии следователей, в ночь на 20 августа недалеко от кафе в центре Хабаровска Аллахверанов, обладающий навыками рукопашного боя, спровоцировал конфликт со спортсменом. В ходе драки он нанес Драчёву не менее 21 удара руками и ногами в область головы и тела.