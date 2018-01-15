Амурские пожарные взяли бронзу в конкурсе снежных фигур в Китае

Команда из Амурской области в составе художника и трех пожарных заняла третье место в международном конкурсе снежных фигур в китайском городе Харбине, передает в понедельник пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.

«Команда мастеров Приамурья, в составе которой известный художник Виктор Кузнецов и трое сотрудников МЧС России — мастер-пожарный Алексей Сидоров, помощник начальника караула 12-й пожарно-спасательной части (ПСЧ) Николай Пономаренко и командир отделения 1-й ПСЧ Григорий Алешин, — на международном фестивале ледяных и снежных скульптур в конкурсе снежных скульптур завоевала третье место», — говорится в сообщении пресс-службы. На соревнованиях амурчане представили снежную композицию «Титаник, история любви».

Уточняется, что в китайском Харбине амурская команда была также отмечена специальным призом в номинации «Моноблочная ледяная скульптура» за свою работу «Дотянуться до небес».