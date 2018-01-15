Арбитр ударил игрока ногой и удалил с поля в матче «ПСЖ» с «Нантом»
Главный судья в матче «ПСЖ» и «Нанта» Тони Шапрон ударил по ноге одного из футболистов после контакта с ним и падения, а затем удалил его с поля.
Инцидент произошел в матче 20-го тура чемпионата Франции во время одной из атак парижан. Рефери побежал наперерез защитнику «Нанта» Диего Карлосу, столкнулся с ним, а затем упал. Со злости судья ударил футболиста по ноге, после чего показал ему красную карточку, сообщает «Спорт-Экспресс».
После этого инцидента на поле произошла стычка. Действия арбитра уже раскритиковали президент «Нанта» Вальдемар Кита, ассистент главного тренера сборной Франции Ги Стефан, а также ряд известных футболистов.
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