Названы лауреаты премии правительства РФ в области СМИ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник вручит премии правительства в сфере СМИ за 2017 год, сообщает пресс-служба кабмина.

Лауреатами премии за 2017 год стали четыре соискателя и пять коллективов соискателей. Размер каждой премии составляет 1 млн рублей.

Среди лауреатов — бессменный ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов, президент межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» Маргарита Лянге, Игорь Свинаренко, номинированный за ставший знаковым в истории современной российской журналистики цикл публицистических произведений, а также гендиректор ООО «Телекомпания Пятница», отмеченный за новые форматы телевидения, сообщает ТАСС.

Как сообщила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, по традиции глава правительства вручит одну из десяти премий по собственному усмотрению. Медведев предложил отметить посмертно Даниила Дондурея, бывшего главного редактора журнала «Искусство кино» за продвижение гуманистических ценностей в СМИ.

Премии также получат коллектив «Первого канала» за организацию трансляции военно-морского парада в Санкт-Петербурге в День ВМФ, коллектив Красноярского информационного телевидения ТВК – 6 канал, сотрудники отдела происшествий АО «Коммерсант» и ряд других коллективов.