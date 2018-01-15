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Власти Москвы пообещали не вводить платные парковки во дворах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Власти Москвы не планируют вводить плату за парковки во дворах, заявил вице-мэр Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Как человек, ответственный в правительстве Москвы за парковочное пространство, могу сказать, что в Москве никогда вопрос платной парковки во дворе не обсуждался и не выносился на обсуждение», — приводит его слова газета «Коммерсант».

По словам Ликсутова, департамент транспорта категорически против любого регулирования «дворовой территории» со стороны столичной мэрии. Он указал, что жители сами должны определять, как ее использовать.

Ранее портал iz.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин оценил пользу платных парковок

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