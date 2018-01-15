Прокуратура обнаружила грубые нарушения в кафе в Улан-Удэ

Грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм были обнаружены в кафе в Улан-Удэ, где массово отравились люди. Об этом сообщила прокуратура Бурятии, передает «РИА Новости».

«Выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части обработки сырого мяса свинины, мяса птицы и готовой к употреблению продукции на одном и том же технологическом оборудовании, нарушения технологии изготовления блюд, несоблюдения правил личной гигиены работников кафе и другие», — говорится в сообщении.

Число отравившихся на утро воскресенья составило 133. У некоторых отравившихся диагностирован сальмонеллез. Деятельность кафе, где произошло массовое отравление, приостановлена. По данным ТАСС, число отравившихся составляет 112 человек, в больницах остаются 70 человек.

Ранее появились сообщения, что 64 человека были госпитализированы после посещения кафе «ШулэнДо» в период с 8 по 11 января. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело.