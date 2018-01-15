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Число госпитализированных после отравления в кафе Улан-Удэ выросло до 70

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Еще шесть человек были госпитализированы с отравлением после посещения кафе «ШулэнДо» в Улан-Удэ, всего в больницах остаются 70 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача Территориального центра медицины катастроф Бурятии Вячеслава Тимкина.

По его словам, общее число заболевших составляет 112 человек.

«На сегодняшнее утро количество заболевших — 112 человек, в том числе 17 детей и пять беременных женщин. Госпитализированы 70 человек, в том числе 14 детей», — пояснил главврач.

Он также отметил, что одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Состояние остальных госпитализированных оценивается как средней степени тяжести. У части пациентов диагностирован сальмонеллез.

Ранее сообщалось о 64 госпитализированных после посещения кафе «ШулэнДо» в период с 8 по 11 января. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело, проводится эпидемиологическое расследование.

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