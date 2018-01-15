Власти Москвы назвали предполагаемую причину двух ДТП с автобусами

Причиной двух инцидентов с пассажирскими автобусами, которые произошли в Москве перед Новым годом, мог стать человеческий фактор, заявил вице-мэр Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Пока идет следствие. Эти случаи будут досконально разобраны. Мое личное мнение и мнение наших специалистов: оба этих происшествия связаны с человеческим фактором», — приводит его слова газета «Коммерсант».

По словам чиновника, в конструкции современного автобуса предусмотрено как минимум три способа остановки транспортного средства, в связи с чем возникает вопрос, были ли они использованы.

Ликсутов добавил, что в любом случае надо усилить контроль за состоянием автобусного парка и повышать профессиональную подготовку водителей.

Как отмечает чиновник, количество ДТП с общественным транспортом в Москве снизилось почти на 30% с 2010 года, что говорит о движении в правильном направлении.

Первая авария произошла днем 25 декабря рядом с метро «Славянский бульвар». Автобус стоял на остановке и резко начал движение: выехал на тротуар, а затем влетел на лестницу перехода, давя людей. Жертвами ДТП стали четыре человека, 11 получили различные травмы.

Второй инцидент случился утром 29 декабря. Автобус врезался в остановку на улице Сходненской на северо-западе столицы. Пострадали три человека.