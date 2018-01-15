Прямой эфир

Власти Москвы назвали предполагаемую причину двух ДТП с автобусами

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причиной двух инцидентов с пассажирскими автобусами, которые произошли в Москве перед Новым годом, мог стать человеческий фактор, заявил вице-мэр Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Пока идет следствие. Эти случаи будут досконально разобраны. Мое личное мнение и мнение наших специалистов: оба этих происшествия связаны с человеческим фактором», — приводит его слова газета «Коммерсант».

По словам чиновника, в конструкции современного автобуса предусмотрено как минимум три способа остановки транспортного средства, в связи с чем возникает вопрос, были ли они использованы. 

Ликсутов добавил, что в любом случае надо усилить контроль за состоянием автобусного парка и повышать профессиональную подготовку водителей. 

Как отмечает чиновник, количество ДТП с общественным транспортом в Москве снизилось почти на 30% с 2010 года, что говорит о движении в правильном направлении.

Первая авария произошла днем 25 декабря рядом с метро «Славянский бульвар». Автобус стоял на остановке и резко начал движение: выехал на тротуар, а затем влетел на лестницу перехода, давя людей.  Жертвами ДТП стали четыре человека, 11 получили различные травмы.  

Второй инцидент случился утром 29 декабря. Автобус врезался в остановку на улице Сходненской на северо-западе столицы. Пострадали три человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стоимость проезда на общественном транспорте выросла в Подмосковье
Москва стала одним из европейских лидеров в развитии каршеринга

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017