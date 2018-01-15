Прямой эфир

Расчлененные тела девяти человек найдены в заброшенном автобусе в Мексике

0
Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расчлененные тела девяти человек обнаружены в брошенном микроавтобусе на одной из улиц города Халапа в мексиканском штате Веракрус. Об инциденте сообщил телеканал Televisa.

Злоумышленники также оставили в транспортном средстве послания с угрозами в адрес руководства министерства общественной безопасности региона.

По факту убийства проводится расследование, устанавливаются личности преступников.

В прошедшем году в стране было совершено самое большое число преступлений за последнее десятилетие: количество умышленных убийств составило более 23 тыс. 11 января глава МВД Мексики Мигель Анхель Осорио Чонг объявил об уходе в отставку.

14 января портал iz.ru писал, что в мексиканских штатах Герреро и Гуанахуато за сутки погибли не менее 26 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Журналист издания Diario de Nuevo Laredo убит в Мексике
Мужчина устроил резню в церкви в пригороде Мехико

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017