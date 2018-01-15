Расчлененные тела девяти человек найдены в заброшенном автобусе в Мексике

Расчлененные тела девяти человек обнаружены в брошенном микроавтобусе на одной из улиц города Халапа в мексиканском штате Веракрус. Об инциденте сообщил телеканал Televisa.

Злоумышленники также оставили в транспортном средстве послания с угрозами в адрес руководства министерства общественной безопасности региона.

По факту убийства проводится расследование, устанавливаются личности преступников.

В прошедшем году в стране было совершено самое большое число преступлений за последнее десятилетие: количество умышленных убийств составило более 23 тыс. 11 января глава МВД Мексики Мигель Анхель Осорио Чонг объявил об уходе в отставку.

14 января портал iz.ru писал, что в мексиканских штатах Герреро и Гуанахуато за сутки погибли не менее 26 человек.