Не менее 15 человек пострадали из-за пожара на лодке во Флориде
Не менее 15 человек пострадали в результате пожара на судне в американском штате Флорида. Лодка доставляла пассажиров на плавучее казино, расположенное в международных водах, передает ABC.
На борту сгоревшей лодки находились около 50 человек. Местный шериф уточнил, что 15 пострадавших пассажиров были направлены в госпиталь.
Пострадавших с тяжелыми травмами нет, зарегистрированы случаи отравления продуктами горения и переохлаждения. Пожар начался, когда лодка отплыла примерно на 100 м от берега.
Fire burns Sun Cruz Casino shuttle with 50 people aboard https://t.co/fVvUAKHXt1 pic.twitter.com/tZLuMIZLV9— FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) January 14, 2018