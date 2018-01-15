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Не менее 15 человек пострадали из-за пожара на лодке во Флориде

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Фото: REUTERS/Pasco Sheriff
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Не менее 15 человек пострадали в результате пожара на судне в американском штате Флорида. Лодка доставляла пассажиров на плавучее казино, расположенное в международных водах, передает ABC.

На борту сгоревшей лодки находились около 50 человек. Местный шериф уточнил, что 15 пострадавших пассажиров были направлены в госпиталь.

Пострадавших с тяжелыми травмами нет, зарегистрированы случаи отравления продуктами горения и переохлаждения. Пожар начался, когда лодка отплыла примерно на 100 м от берега.

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