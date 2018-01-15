Трамп пообещал решить проблему с ложными оповещениями о тревоге

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что инцидентов с ложной ракетной тревогой, как это произошло 13 января на Гавайях, больше не повторится. Об этом он сообщил журналистам.

«Мы надеемся, что это не повторится. Отчасти это (произошло) из-за того, что люди на грани, но, возможно, в конце концов мы разрешим проблему (КНДР), и они не будут не грани», — приводит «РИА Новости» заявление американского лидера.

Жители Гавайев в субботу получили сообщение, что в сторону штата летит баллистическая ракета. В экстренном предупреждении власти просили граждан как можно быстрее найти убежище и заверяли, что это не учебная тревога. Только спустя 40 минут Тихоокеанское командование ВС США проинформировало, что сообщение об угрозе ракетного удара было ложным.

Губернатор штата Дэвид Айдж признался, что ложная тревога стала результатом действий одного человека, который нажал «не на ту кнопку». Руководитель местной службы по ЧС Верн Мияги позже заявил, что власти изменили порядок действий по оповещению жителей штата об угрозах — теперь за распространение предупреждений будут ответственны два человека, а не один.