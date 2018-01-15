Прямой эфир

Трамп пообещал решить проблему с ложными оповещениями о тревоге

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что инцидентов с ложной ракетной тревогой, как это произошло 13 января на Гавайях, больше не повторится. Об этом он сообщил журналистам.

«Мы надеемся, что это не повторится. Отчасти это (произошло) из-за того, что люди на грани, но, возможно, в конце концов мы разрешим проблему (КНДР), и они не будут не грани», — приводит «РИА Новости» заявление американского лидера.

Жители Гавайев в субботу получили сообщение, что в сторону штата летит баллистическая ракета. В экстренном предупреждении власти просили граждан как можно быстрее найти убежище и заверяли, что это не учебная тревога. Только спустя 40 минут Тихоокеанское командование ВС США проинформировало, что сообщение об угрозе ракетного удара было ложным.

Губернатор штата Дэвид Айдж признался, что ложная тревога стала результатом действий одного человека, который нажал «не на ту кнопку». Руководитель местной службы по ЧС Верн Мияги позже заявил, что власти изменили порядок действий по оповещению жителей штата об угрозах — теперь за распространение предупреждений будут ответственны два человека, а не один.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Губернатор Гавайев принес извинения за ложное сообщение о ракетном ударе
Ложная ракетная тревога на Гавайях была объявлена из-за ошибки сотрудника

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017