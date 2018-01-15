В Верховной Раде хотят проверить подлинность обращения Порошенко в ФСБ РФ

Депутат Верховной рады Виталий Куприй заявил о намерении направить запрос в СБУ по факту «государственной измены» украинского лидера. По его мнению, необходимо установить подлинность обращения Порошенко в ФСБ России. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Facebook депутата.

«Я считаю, что общество должно быть уверено в идентичности почерка Порошенко в просьбе к директору ФСБ пустить его в Россию в 2007 году. Также следствие должно выяснить, насколько часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко наведывался в Россию, с какой целью, с кем имел контакты», — говорится в сообщении депутата.

Куприй также считает необходимым выяснить, в каких отношениях был старший сын Порошенко Алексей со своей женой до 2007 года, чтобы удостовериться в подлинности записки Порошенко.

Ранее грузинский телеканал «Рустави-2» опубликовал копию обращения Петра Порошенко в ФСБ России. В тексте записки он обязуется не заниматься антироссийской деятельностью. В администрации президента Украины документ назвали подделкой.