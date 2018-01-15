Пассажиры рейса в Тель-Авив застряли на 12 часов на базе канадских ВВС

Сотни пассажиров после аварийной посадки самолета израильских авиалиний, выполнявшего рейс из Нью-Йорка в Тель-Авив, застряли на 12 часов посреди заснеженной базы канадских ВВС. Об этом сообщает «РИА Новости».

Boeing 747 экстренно приземлился после срабатывания сигнала о возгорании в шасси. Инцидент произошел приблизительно через два часа после вылета.

Пассажиры были вынуждены оставаться в самолете, поскольку на канадской авиабазе Goose Bay не было необходимых условий для размещения такого числа людей. При этом им было запрещено выходить на аэродром, так как температура воздуха достигала отметки –30 градусов. Спустя 12 часов за пассажирами прилетел резервный самолет.

14 января самолет авиакомпании Pegasus Airlines, выполнявший рейс из Анкары в Трабзон, совершил жесткую посадку у обрыва на берегу моря в Турции. В результате пострадали 11 пассажиров.