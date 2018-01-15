Пять человек погибли, пятеро пострадали после ДТП в Казахстане

Пять человек погибли, еще пятеро попали в больницу после лобового столкновения двух легковушек на западе Казахстана, сообщает местное издание ATPress.

Авария произошла на трассе Атырау — Астрахань. Столкнулись автомобили Hyundai Accent и ВАЗ-21015.

Водитель и пассажиры Hyundai, среди которых были дети, доставлены в больницу. Водитель и четверо пассажиров второго автомобиля погибли на месте.

Начато расследование.

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