Пять человек погибли, пятеро пострадали после ДТП в Казахстане
Пять человек погибли, еще пятеро попали в больницу после лобового столкновения двух легковушек на западе Казахстана, сообщает местное издание ATPress.
Авария произошла на трассе Атырау — Астрахань. Столкнулись автомобили Hyundai Accent и ВАЗ-21015.
Водитель и пассажиры Hyundai, среди которых были дети, доставлены в больницу. Водитель и четверо пассажиров второго автомобиля погибли на месте.
Начато расследование.
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