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На Колыме отменили занятия в школах из-за морозов

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Фото: РИА Новости/Болот Бочкарев
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Все учащиеся пяти школ в Сусуманском городском округе Магаданской области в понедельник не пойдут на учебу. Занятия отменили из-за сильных морозов, сообщает региональный главк МЧС.

Ожидается, что 15 января в Сусумане столбики термометров опустятся до минус 42–48 градусов.

«Несмотря на морозы, все объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства работают в штатном режиме», — заверили в экстренной службе.

В связи с холодами МЧС рекомендует местным жителям не выезжать за пределы населенных пунктов на личном авто, а родителям не оставлять детей без присмотра.

Тем временем морозы до минус 65 градусов пришли в Якутию. Однако местные не обращают внимания на холод. В сети появляется всё больше фотографий с купаний и фотосессий на улице.

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