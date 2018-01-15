На Колыме отменили занятия в школах из-за морозов

Все учащиеся пяти школ в Сусуманском городском округе Магаданской области в понедельник не пойдут на учебу. Занятия отменили из-за сильных морозов, сообщает региональный главк МЧС.

Ожидается, что 15 января в Сусумане столбики термометров опустятся до минус 42–48 градусов.

«Несмотря на морозы, все объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства работают в штатном режиме», — заверили в экстренной службе.

В связи с холодами МЧС рекомендует местным жителям не выезжать за пределы населенных пунктов на личном авто, а родителям не оставлять детей без присмотра.

Тем временем морозы до минус 65 градусов пришли в Якутию. Однако местные не обращают внимания на холод. В сети появляется всё больше фотографий с купаний и фотосессий на улице.