Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в Папуа — Новой Гвинее
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 на севере Папуа — Новой Гвинеи. Об этом говорится на сайте Геологической службы США (USGS).
Подземные толчки произошли в 21:54 воскресенья по времени UTC (00:54 мск 15 января). Эпицентр землетрясения находился в 110 км к северо-западу от города Маданг, а его очаг залегал на глубине 65 км.
Данных о возможных пострадавших и разрушениях не приводится.
15 января также произошло землетрясение магнитудой 4,9 в районе мыса Шипунский на Камчатке.