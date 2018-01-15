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Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в Папуа — Новой Гвинее

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Johnny Wagner
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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 на севере Папуа — Новой Гвинеи. Об этом говорится на сайте Геологической службы США (USGS).

Подземные толчки произошли в 21:54 воскресенья по времени UTC (00:54 мск 15 января). Эпицентр землетрясения находился в 110 км к северо-западу от города Маданг, а его очаг залегал на глубине 65 км.

Данных о возможных пострадавших и разрушениях не приводится.

15 января также произошло землетрясение магнитудой 4,9 в районе мыса Шипунский на Камчатке.

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