Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в Папуа — Новой Гвинее

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 на севере Папуа — Новой Гвинеи. Об этом говорится на сайте Геологической службы США (USGS).

Подземные толчки произошли в 21:54 воскресенья по времени UTC (00:54 мск 15 января). Эпицентр землетрясения находился в 110 км к северо-западу от города Маданг, а его очаг залегал на глубине 65 км.

Данных о возможных пострадавших и разрушениях не приводится.

15 января также произошло землетрясение магнитудой 4,9 в районе мыса Шипунский на Камчатке.