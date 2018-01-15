СМИ узнали об аресте швейцарца по делу сенатора Керимова

Власти Франции заключили под стражу швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, который, предположительно, причастен к делу российского сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, сообщает Nice-Matin.

По данным издания, задержание произошло еще в ноябре 2017 года, однако известно о нем стало только сейчас.

Керимова обвиняют в отмывании денег и налоговом мошенничестве. По версии следствия, он незаконно привозил во Францию крупные суммы наличности и покупал недвижимость через подставных лиц.

Следовали полагают, что именно Штудхальтер «был подставным лицом Керимова» в ходе операций по приобретению недвижимости и отмыванию средств. Бизнесмен обвинения отрицает.

В настоящее время сам сенатор освобожден из-под стражи под залог в €40 млн и находится во Франции под подпиской о невыезде.