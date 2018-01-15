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В КПРФ с одобрением отнеслись к словам Путина о Ленине

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В КПРФ положительно оценили слова президента России Владимира Путина о связи коммунизма и христианства. Об этом пишет «Газета.ру».

Вице-спикер Госдумы и первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников отметил, что слова президента «сглаживают острые углы вокруг темы Мавзолея».

Он также добавил, что сам лидер партии Геннадий Зюганов также связывает ценности коммунизма и христианства, однако не согласился с тем, что Моральный кодекс коммунистов является «примитивной выдержкой из Библии», так как для коммуниста кодекс нацелен на строительство справедливого общества «здесь и сейчас».

Ранее в эфире телеканала «Россия 1» вышел фильм журналиста Андрея Кондрашова «Валаам», в котором Путин охарактеризовал Моральный кодекс строителя коммунизма как «примитивную выдержку из Библии». По мнению лидера государства, документ, принятый XXII съезде КПСС, опирается на те же идеи и принципы свободы, равенства, братства и справедливости, что были заложены в Священном писании.

«Свобода, братство, равенство, справедливость — это всё заложено в Священном Писании, это всё там есть. А Кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, примитивная выдержка из Библии, ничего нового они там не придумали», — сказал Путин.

Кроме того, президент осудил борьбу большевиков с религией. Он подчеркнул, что тело Владимира Ленина, которое находится в Мавзолее на Красной площади, можно сравнить с мощами святых и их почитанием.

Моральный кодекс строителя коммунизма был принят на XXII съезде КПСС в 1961 году. В него, в частности, включены такие пункты, как «добросовестный труд на благо общества», «гуманные отношения и взаимное уважение между людьми, человек человеку друг, товарищ и брат» и «честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни».

Съемки фильма «Валаам» длились четыре сезона на Валаамском архипелаге. Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский Ва­ла­ам­ский мо­на­сты­рь был основан греческими миссионерами Сер­гием и Гер­маном, которые прибыли на Валаам в 1329 го­ду. По преданию, благодаря им карелы вновь стали с доверием относиться к православию, авторитет которого был подорван шведами, насаждавшими в этом крае католичество в XIII веке.

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