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Клинцевич: США не планируют уходить из Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что США не планируют уходить из Сирии и находят для этого множество причин. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что коалиция во главе с США по борьбе с ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ. — Ред.) создает в Сирии так называемые «силы безопасности границы». Об этом заявил официальный представитель коалиции изданию Defense Post.

«Еще одно подтверждение, что США уходить из Сирии не собираются. Можно придумать тысячу причин, и одна из них — это создание так называемых «сил безопасности». В любом случае смысл остается тот же: США готовы блокироваться с кем угодно, чтобы противостоять России», — сказал Клинцевич.

Российский сенатор Алексей Пушков также прокомментировал создание в Сирии «сил безопасности границы». По его мнению, это сделано для того, чтобы раздробить страну.

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