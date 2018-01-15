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Видео жесткой посадки турецкого боинга появилось в сети

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Видео жесткой посадки боинга авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту турецкого Трабзона появилось в сети.

Лайнер летел из Анкары со 162 пассажирами на борту. Во время посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и почти соскользнул с обрыва в Черное море.

По данным портала Airlive, шел сильный дождь, и у самолета возникли проблемы при торможении. В последней трети трассы его скорость составляла порядка 204 км/час.

Как рассказали очевидцы, от падения в море лайнер спасли шасси, застрявшие в грязи. 

Всех пассажиров благополучно эвакуировали, но 11 из них с различными травмами попали в больницу. 

Обстоятельства инцидента выясняются. По мнению авиаэксперта, причиной ЧП мог стать человеческий фактор.

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