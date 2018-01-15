КПРФ положительно оценила слова Путина о Мавзолее Ленина

Члены КПРФ положительно отреагировали на утверждение президента России Владимира Путина о том, что коммунистическая идеология взаимосвязана с христианством, и сравнение Мавзолея Владимира Ленина с почитанием мощей святых.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого зампредседателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова.

«Думаю, эти слова президента очень полезно и аргументированно сглаживают острые углы вокруг темы Мавзолея. В этом плане оценка этих тезисов может быть только положительной», — пояснил первый вице-спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что лидер партии Геннадий Зюганов уже не раз заявлял о связях ценностей христианства и коммунизма и подчеркнул, что сторонникам идеологии понятно, что коммунизм настолько близок к христианству, «насколько от христианства далека та форма капитализма, которая сегодня имеет место в нашей стране, в нашей экономике».

Вместе с тем Иван Мельников заявил, что «Моральный кодекс строителя коммунизма» нельзя сравнивать с «примитивной выдержкой из Библии», поскольку кодекс «нацелен на строительство справедливого общества здесь и сейчас».

Ранее Владимир Путин заявил в интервью, вошедшем в фильм «Валаам», что коммунисты приспособили постулаты христианства под свою идеологию.