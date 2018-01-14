В двух мексиканских штатах погибли не менее 26 человек за сутки

В мексиканских штатах Герреро и Гуанахуато погибли не менее 26 человек за сутки, пишет издание El Universal.

В штате Гуанахуато в ночь на субботу были убиты 19 человек, в частности погиб офицер полиции. В Герреро погибли семь человек, в том числе два члена отряда местной самообороны и 15-летний подросток, пишет ТАСС.

Ранее СМИ сообщили о гибели журналиста Карлоса Домингеса в Мексике. Он работал в издании Diario de Nuevo Laredo в штате Тамаулипас. В начале января был убит журналист одного из самых читаемых изданий Мексики Хосе Херардо Мартинес.

В 2017 году в Мексике был зафиксирован самый высокий уровень насилия за последние десятилетия: за 11 месяцев было совершено более 23 тыс. умышленных убийств. На этой неделе глава МВД Мексики Мигель Анхель Осорио Чонг объявил об уходе в отставку, он занимал эту должность с декабря 2012 года. За пять лет на данном посту были нейтрализованы 108 из 122 наиболее опасных преступников, в том числе лидер картеля «Синалоа» Хоакин Гусман Лоэра.