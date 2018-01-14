Потушен пожар в товарном поезде с серой в Волгоградской области

Пожарные потушили возгорание серы в товарном поезде в Волгоградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Тление наблюдалось в 17 вагонах. На данный момент производится проливка пеной.

На месте пожара также работает мобильная лаборатория, которая производит замеры превышения содержания вредных веществ в воздухе. Указывается, что этот уровень пока в норме, угроза населению отсутствует.

Ранее портал iz.ru сообщал, что горевший у побережья Китая иранский нефтяной танкер затонул после очередного взрыва. Все 32 члена экипажа пропали.