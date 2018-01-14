Украинские военные заявили об уничтожении беспилотника ополченцев в Донбассе

Украинские военные сбили в Донбассе беспилотный летательный аппарат ополченцев, сообщает пресс-центр штаба военной операции в Facebook.

Отмечается, что с 23 декабря это уже третий сбитый дрон противника.

Ранее 12 января российский писатель Захар Прилепин, воюющий в рядах самопровозглашенной ДНР, заявил, что украинские военные устали от бесконечных провокаций со стороны членов «Правого сектора» (организация запрещена в России) в Донбассе и ликвидируют участников организации.