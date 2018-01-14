В ходе антиправительственных акций в Иране погибли 25 человек

В ходе антиправительственных акций протеста, недавно прошедших в ряде городов Ирана, погибли 25 человек. Данные властей страны приводит агентство ИРНА.

Сообщается, что порядка 400 человек, задержанных в ходе беспорядков, находятся под стражей. Командующий Корпусом «стражей исламской революции» генерал Мохаммад Али Джафари 3 января объявил об окончании смуты в республике и поражении мятежников. По его словам, в общей сложности в акциях по всей стране приняли участие около 15 тыс. человек.

Волна протестов охватила иранские города 28 декабря. Участники манифестаций выражали недовольство ростом цен на продукты питания и коррупции.

Обеспокоенность акциями выразили и США. Белый дом обратился к властям Ирана с требованием немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе задержанных демонстрантов.

В свою очередь, в организации беспорядков власти Ирана обвинили США, Великобританию, Израиль и Саудовскую Аравию.