Хоккеисту Харламову 14 января исполнилось бы 70 лет

Валерию Харламову 14 января исполнилось бы 70 лет. Легендарного хоккеиста назвали в честь летчика-испытателя Чкалова. За спортивную карьеру Харламов 11 раз выигрывал чемпионат СССР, дважды побеждал на Олимпиадах, восемь раз становился чемпионом мира, семь раз выигрывал чемпионат Европы.

Жизнь легендарного спортсмена трагически оборвалась в 1981 году. Харламов разбился на трассе за пять дней до старта Кубка Канады. Хоккеисты сборной СССР собирались сняться с соревнования, но передумали. В финале турнира была разгромлена сборная Канады со счетом 8:1. Победу советская команда посвятила Валерию Харламову. Хоккеист при жизни стал легендой мирового спорта. Имя Харламова увековечили в Зале хоккейной славы в Торонто.