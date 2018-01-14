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Гигантское пятно горящей нефти на месте крушения танкера сняли на видео

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Фото: REUTERS/China Daily
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Гигантское горящее пятно нефтепродуктов, образовавшееся на поверхности Восточно-Китайского моря после крушения у берегов КНР иранского танкера, сняли на видео с высоты птичьего полета. Ролик был опубликован на сайте телеканала RT.

На кадрах виден огромный столб дыма, который поднимается на несколько километров от горящего пятна из нефтепродуктов на воде.

Пятно образовалось на месте крушения танкера SANCHI, который перевозил 140 тыс. т газового конденсата. В субботу, 6 января, он столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRISTAL в 290 км к востоку от устья реки Янцзы в Восточно-Китайском море.

Спасателям удалось найти тела лишь трех из 32 пропавших членов экипажа, и власти Ирана признали их гибель.

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