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Появилось видео эвакуации пассажиров застрявшего у обрыва турецкого самолета

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Фото: REUTERS/Dogan News Agency/Muhammed Kacar
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В Турции в результате жесткой посадки самолета у обрыва на берегу моря пострадали 11 человек из 162 находившихся на борту. В Сети опубликовали видео, на котором запечатлена эвакуация пассажиров лайнера.

Местные СМИ сообщают, что в момент эвакуации пассажиров в салоне воздушного судна возникла паника и давка у аварийных выходов. Пассажиры спешили выбраться из самолета, а затем взбирались самостоятельно по скользкому склону.

Люди рассказали о том, что по громкой связи их просили покинуть салон через выход в хвосте салона, однако из-за шума многие не смогли услышать объявление экипажа.

Эксперты уверены в том, что человеческих жертв удалось избежать лишь чудом. Сообщается, что самолет не покатился вниз к морю из-за того, что шасси завязло в грязи. По предварительным данным, причиной аварийной ситуации стала техническая неисправность или ошибка пилота. В связи с ЧП аэропорт Трабзона был закрыт в течение нескольких часов. В настоящее время полеты возобновлены.

Самолет, совершивший жесткую посадку, принадлежит авиакомпании Pegasus Airlines. Борт выполнял рейс из Анкары в Трабзон.

Портал iz.ru писал о том, что пилоту удалось посадить самолет без шасси в аэропорту Йигер в Западной Вирджинии. Пассажиров на борту не было, в результате инцидента никто не пострадал. Известно, что перед посадкой у лайнера отказал двигатель.

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