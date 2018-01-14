В Москве водитель выстрелил в прыгавшего по его машине дебошира

Мужчина выстрелил из травматического оружия в дебошира, который прыгал по его машине и повредил на ней зеркала. Инцидент произошел возле Белорусского вокзала в Москве, сообщает 14 января пресс-служба столичного главка МВД.

Полицейские уточняют, что один из участников конфликта прыгал на кузове машины и повредил зеркала. Когда владелец авто потребовал прекратить дебош, тот попытался ударить его. В итоге владелец автомобиля не выдержал. Сначала он выстрелил из травматического оружия в воздух, а затем в ногу обидчика.

«Участники конфликта установлены полицейскими, по факту произошедшего проводится проверка», — уточнили в МВД, передает «РИА Новости».

Ранее 14 января сообщалось, что автобус загорелся у дома 187 на Волгоградском проспекте в Москве. Он вез группу детей из Лыткарино в резиденцию Деда Мороза в Кузьминках.