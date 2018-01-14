Депутат КПРФ оценил слова Путина о Мавзолее Ленина и мощах святых
Первый зампредседателя ЦК КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников положительно оценил высказывания президента России Владимира Путина о том, что коммунистическая идеология взаимосвязана с христианством. По его словам, сравнение Мавзолея Владимира Ленина с почитанием мощей святых «сглаживает острые углы» вокруг данной темы.
«В этом плане оценка этих тезисов может быть только положительной», — сказал он журналистам, передает «Интерфакс».
При этом он не согласился с другим высказыванием президента о том, что «моральный кодекс строителя коммунизма» — это «примитивная выдержка из Библии».
«Всё же этот кодекс нацелен на строительство справедливого общества здесь и сейчас», — отметил он.
В интервью, вошедшем в фильм «Валаам», Владимир Путин заявил, что коммунисты приспособили под свою идеологию постулаты христианства, а сам моральный кодекс строителя коммунизма — это «примитивная выдержка из Библии». Глава государства считает, что после Октябрьской революции фактически в стране была попытка создать новую религию.
Также в интервью Путин рассказал, какую роль играла Русская православная церковь (РПЦ) в единении людей в годы богоборчества при коммунистической власти.
Летом 2017 года российский лидер заявил, что православие в России заполнило вакуум после крушения коммунизма. Он добавил, что не считает возрождение православия своей заслугой.
Осенью 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что кампанию против религии в СССР можно сравнить с терроризмом. По его словам, она создавала в обществе раскол и «убивала религиозную жизнь граждан».
Также в прошлом году нейробиологи заявили, что продукцию Apple можно назвать новой религией. Проведенное исследование показало, что крупный технический бренд воздействует на районы мозга, которые предназначены для обработки религиозной информации.