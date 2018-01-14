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Женская сборная России по шорт-треку взяла золото в эстафете на ЧЕ

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Российская женская сборная по шорт-треку заняла первое место в эстафете на чемпионате Европы, который сейчас проходит в немецком Дрездене. 

Россиянки Татьяна Бородулина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова и Эмина Магалич показали время 4 минуты 11,462 секунды. Вторыми стали венгерки — 4.11,582. Бронза досталась представительницам Франции. Их результат — 4.18,935. 

Золотая медаль стала на ЧЕ первой для российской команды. 

Турнир завершится 14 января. 

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