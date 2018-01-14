Женская сборная России по шорт-треку взяла золото в эстафете на ЧЕ

Российская женская сборная по шорт-треку заняла первое место в эстафете на чемпионате Европы, который сейчас проходит в немецком Дрездене.

Россиянки Татьяна Бородулина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова и Эмина Магалич показали время 4 минуты 11,462 секунды. Вторыми стали венгерки — 4.11,582. Бронза досталась представительницам Франции. Их результат — 4.18,935.

Золотая медаль стала на ЧЕ первой для российской команды.

Турнир завершится 14 января.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter