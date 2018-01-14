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Эксперт назвал причину инцидента с турецким самолетом

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Фото: REUTERS/Ihlas News Agency (IHA)
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Экс-командир воздушного судна, авиаэксперт Александр Романов возможной причиной, по которой самолет мог повиснуть на обрыве в турецком Трабзоне, назвал человеческий фактор.

По словам Романова, экипаж мог занервничать и постараться остановить судно раньше, хотя до конца полосы еще оставалось «приличное расстояние».

«То ли они хотели повернуть, то ли сбросить скорость, но не рассчитали, не хватило мастерства», — сказал эксперт РЕН ТВ.

Романов подчеркнул, что лайнер возможно можно было остановить на взлетно-посадочной полосе. Он уточнил, что, в случае если самолет все-таки рухнул в море, жертв было бы не избежать.

Портал iz.ru писал о том, что самолет авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял на краю обрыва. Инцидент произошел в воскресенье, 14 января, в городе Трабзон. В результате жесткой посадки пострадали по меньшей мере 11 человек, всего на борту лайнера находились 162 пассажира.

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