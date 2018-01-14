Десятиэтажное офисное здание горит на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы произошел пожар в офисном здании. Сейчас проводится эвакуация людей, передает РЕН ТВ.

Сообщается, что пожар возник в районе восьмого этажа в административном десятиэтажном здании на Мытищинской улице, дом 3. Площадь возгорания составляет 30 кв. м. По последним данным, открытое горение сбито, однако сохраняется плотное задымление.

Информация о пострадавших, а также причине возгорания уточняются.

Портал iz.ru писал о пожаре, который произошел в общежитии в Щербинке в Москве. В связи с возгоранием все жители были эвакуированы.