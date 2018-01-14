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Британец выбрался из запертого холодильника благодаря большой черной колбасе

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
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В Великобритании 70-летний работник мясного магазина Крис МакКейб оказался заперт в собственном холодильнике, из которого он смог выбраться с помощью большого батона замороженной колбасы сорта Black Pudding, сообщает Daily Mirror.

По словам мужчины, дверь холодильника внезапно захлопнулась, когда он зашел внутрь. На крики МакКейба также никто не отреагировал, так как рядом не было людей. 

При этом в помещении было порядка минус 20 градусов и мужчина признался, что был буквально на волоске от смерти. 

Единственным предметом, который помог ему спастись, оказался замороженный батон колбасы, который он использовал так же, как полиция использует таран при взломе дверей.

Ранее в январе ученые сообщили, что ежедневное употребление девяти граммов мясных продуктов, примерно три ломтика бекона или две сосиски в неделю, повышают риски возникновения рака.

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