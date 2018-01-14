Китайские инженеры вернули кнопку Home в iPhone X
На выставке электроники CES 2018 в Китае специалисты представили устройство, позволяющее установить на смартфон iPhone X кнопку Home, сообщает портал 9to5Mac.
Для многих это очень важное изобретение, так как данная клавиша являлась ведущим элементом в управлении смартфоном. Также при помощи новинки пользователи iPhone X обрели разъем на 3,5 мм для наушников.
Где можно купить такую кнопку, пока не сообщается.
Ранее в январе фотография нового смартфона iPhone SE, выпуск которого намечен на лето 2018 года, появилась в сети.