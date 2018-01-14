Паромная переправа в Крыму возобновила работу

Керченская паромная переправа возобновила работу после того, как ее закрыли в ночь на 13 января из-за непогоды. Об этом сообщает компания-оператор «Морская дирекция».

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактической погоде», — сообщает оператор переправы.

По прогнозу синоптиков, сильный ветер на полуострове сохранится до 15 января. В регионе сейчас действует штормовое предупреждение.

Портал iz.ru писал о том, что более 500 автомобилей и 30 автобусов скопились со стороны Краснодарского края и Крыма в ожидании открытия парома через Керченский пролив. Для ожидающих пассажиров организовали доставку еды и питьевой воды, а также работала полевая кухня.