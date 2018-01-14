Более 12 тыс. жителей Тульской области остались без водоснабжения
Более 12 тыс. жителей в Узловском районе Тульской области остались бед водоснабжения.
Информацию об этом распространили в региональном управлении МЧС в воскресенье, 14 января.
«Без водоснабжения остались... около 900 домов различной этажности с общим числом жителей более 12 тыс. человек», — цитирует сообщение «РИА Новости».
На данный момент на водопроводе ведутся аварийно-восстановительные работы.
Как писал портал iz.ru, 11 января теплоснабжение и подача горячей воды приостановлены в 70 многоквартирных домах в Калининском районе Новосибирска.
Кроме того, еще на 130 объектах горячая вода и отопление отсутствуют в связи с плановыми работами.