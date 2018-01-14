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Полицейские спасли от удушения мужчину из машины с включенным двигателем

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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В Подмосковье сотрудники полиции спасли из автомобиля с включенным газовым двигателем водителя, находившегося без сознания. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на подземной парковке Международного выставочного центра «Крокус Экспо».

«Полицейские, патрулировавшие подземную парковку в <…> центре «Крокус Экспо» во время проведения новогодних представлений, почувствовали резкий запах газа. На парковке правоохранители обнаружили автомобиль с работающим газовым двигателем, внутри которого находился 60-летний водитель без сознания», –– говорится в сообщении МВД.

Сотрудники полиции привели мужчину в сознание и эвакуировали автомобиль с парковки.

«Своими решительными действиями сотрудники полиции предотвратили возможное отравление мужчины парами газа, опасное для жизни и здоровья», –– добавили в МВД.

5 января портал iz.ru сообщил, что в Тольятти полицейский спас школьника, провалившегося под лед. Пострадавшего школьника доставили в больницу с переохлаждением.

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