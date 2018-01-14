Появилось видео с застрявшим на краю обрыва турецким самолетом

В Сети появилось видео с самолетом, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял на краю обрыва. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 14 января, в городе Трабзон, передает РЕН ТВ.

Сообщается, что в результате жесткой посадки пострадали по меньшей мере 11 человек, всего на борту лайнера находились 162 пассажира. Прибывшие на место спасатели эвакуировали людей из самолета. Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании Pegasus Airlines, выполняло рейс из Анкары в Трабзон.

Портал iz.ru писал о том, что 10 января в Международном аэропорту имени Фредерика Шопена в Варшаве приземлился самолет без шасси.