Панда, родившаяся во Франции, впервые предстала перед публикой

Маленькой панде Юань Мэн всего пять месяцев, но она уже звезда. Посетители зоопарка в Сент-Эньяне увидели ее впервые. За час до открытия у ворот зоопарка выстроилась огромная очередь.

Родители медвежонка родом из Пекина во Францию прибыли три года назад. Зоопарк взял их в аренду на 10 лет. В переводе Юань Мэн означает «воплощение мечты». Имя придумали в Китае, но честь утвердить его выпала Бриджит Макрон. Первая леди Франции, своего рода, крестная мать Юань. 3 года медвежонок проведет во Франции. Потом отправится на историческую родину, в Китай.