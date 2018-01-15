Геннадий Зюганов всегда «умел» подбирать себе деловых партнеров. Напомню, что в течение долгого периода это были позднее ставшие знаменитыми акционеры компании ЮКОС. Спустя некоторое время выяснилось, что налоги эта компания оптимизировала так же хорошо, как участвовала в приватизационных процессах — использовала связи в чиновной среде. Однако это КПРФ не смутило, и даже после инцидента с Михаилом Ходорковским представители этой компании входили в состав партийной фракции в Государственной думе.

И вот теперь у Геннадия Зюганова новое предпочтение — Павел Грудинин, которого язвительные наблюдатели электоральных процессов уже прозвали «олигарх имени Ленина».

Да простят меня любители точных определений — именно олигарх. И таковым он стал сразу после того, как объявил о своих политических амбициях. Причем олигарх в негативном смысле этого слова — как «народ любит». Это сразу подтвердила некрасивая история с зарубежными счетами, которых вроде бы сначала не было, но потом они вдруг появились. При этом сразу пять (об одном, транзитном, Грудинин даже «не знал» — ну допустим!). И были закрыты во время новогодней поездки «к друзьям» то ли в Германию, то ли Швейцарию.

Помимо непонятной и запутанной ситуации с зарубежными счетами к нему появились вопросы по нескольким другим, так сказать, «ситуациям». К примеру, не совсем ясно, каким образом совхозная, но вкусная земля рядом с МКАД оказалась сданной в аренду ряду крупных собственников торговых центров. Понятно, что рынок диктует свои правила, но при этом совершенно загадочными стали манипуляции с долями совхозной (теперь без кавычек) земли, которые ранее принадлежали членам советского хозяйства.

Помимо этого, внимание привлекла и активность в социальных сетях сына кандидата: пускаясь в предвыборную кампанию, конечно, необходимо думать и о таких мелочах, как сетевая гигиена.

Понятно, что потенциальный кандидат по определению находится под информационным ударом, причем множественным, однако, если ты соглашаешься на участие в избирательной кампании, необходимо быть готовым к тому, что твоя личная жизнь, карьера и все общественные инициативы будут изучаться «под микроскопом». Причем изучаться преимущественно в негативном ключе — по понятным причинам: недоброжелателей у тебя теперь, как говорится, пруд пруди.

Попутно выяснилось то, что в результате предвыборной продажи акций у Грудинина оказались значительные суммы, поражающие воображение избирателя: теперь будет весьма трудно объяснить, почему кандидат идет от КПРФ, формально стоящей на защите прав трудящихся и неимущих. Это, кстати, понимают и сами члены партии. Уже ходят слухи, что не все региональные отделения (штабы) в восторге от перспективы раскручивать крупного собственника, олигарха.

Возникающий когнитивный диссонанс роковым образом скажется на политических позициях покровителя Грудинина — Геннадия Зюганова, который, выдвигая его, очевидно, решал собственные внутрипартийные проблемы.

Пойди он на выборы сам — гарантированно мог занять традиционное третье место, но неизменно потерять влияние в партии, так как ожидания коммунистов были бы обмануты. Выдвини он кого-то из соратников, власть в партии стала бы перетекать к нему как к потенциальному преемнику. В результате Зюганов пошел на то, чтобы «пригласить варяга» (кандидат, кстати, до сих пор не стал членом партии), но возглавил его избирательный штаб.

Однако выдвижение Грудинина и поддержка, которую ему оказал Зюганов вопреки воле практически всех видных партийцев, в конце концов приведут к потере контроля над обиженными таким разворотом соратниками и множественным конфликтам внутри партии с непредсказуемым результатом уже к концу 2018 года, в ходе дальнейшего разбора полетов. Так что Павел Грудинин — троянский конь в КПРФ.

Автор — политолог

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