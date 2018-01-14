Фото нового бюджетного iPhone SE опубликовали в сети

Фотография нового смартфона iPhone SE, выпуск которого намечен на лето 2018 года, появилась в сети. Об этом сообщает Sunday Express.

photo iphone se 2018 pic.twitter.com/hUaetl0ADG — Соколов Игорь (@Igorunia21) January 13, 2018

На опубликованных фотографиях изображены задние панели нового смартфона. На них видно, что светодиодная вспышка в новом iPhone SE будет расположена под камерой, а сама крышка телефона будет полностью стеклянной, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Ранее, в январе, глава комитета сената США по торговле, науке и транспорту Джон Тьюн направил главе Apple Тиму Куку письмо c требованием объяснить намеренное замедление работы старых моделей iPhone.