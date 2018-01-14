Загоревшийся в Москве автобус вез детей к Деду Морозу в Кузьминки

Автобус, загоревшийся на юго-востоке Москвы, вез группу детей из Лыткарино в резиденцию Деда Мороза в Кузьминках.

Сообщается, что возгорание произошло в моторном отсеке экскурсионного автобуса. Для доставки детей направлен резервный автобус.

По данным РЕН ТВ, автобус загорелся у 187-го дома на Волгоградском проспекте в Москве. В момент ЧП в салоне находился 21 пассажир. Они эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал. Инцидент произошел в воскресенье, 14 января, около 12:14 мск.

Портал iz.ru писал о том, что двое детей пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей и двух грузовых «Газелей». Массовое ДТП произошло утром в субботу, 13 января, на 34-м км МКАД.