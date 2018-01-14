Один человек погиб во время пожара в квартире на юго-востоке Москвы

На улице Трофимова на юго-востоке Москвы в жилом доме произошел пожар, один человек погиб. Как сообщает РЕН ТВ, площадь пожара составила 7 кв. м.

Обстоятельства происшествия выясняются.

В региональном управлении МЧС сообщили, что пожар произошел утром в воскресенье, 14 января.

«14 января 2018 года в 9:52 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Трофимова, дом 35/20, где происходил пожар в одной из квартир, расположенной на седьмом этаже восьмиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила около 7 кв. м», — сообщили в МЧС.

Ранее портал iz.ru сообщил, что восемь человек погибли, несколько десятков пострадали во время пожара в развлекательном центре в португальском городе Тондела. Трагедия произошла во время соревнований по карточной игре.