Прямой эфир

Вылетевший из Москвы самолет вернулся обратно из-за отказа систем навигации

0
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в столицу Ирана Тегеран, вернулся обратно из-за отказа навигационных систем. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 14 января. На высоте более 10 тыс. км экипаж заметил, что одна из систем навигации не работает.

Вернувшийся в Шереметьево самолет благополучно приземлился.

Воздушное судно отстранено от полетов.

Пассажиры вылетели в Иран резервным самолетом.

12 января портал iz.ru cообщал, что самолет молдавской авиакомпании Air Moldova, летевший в Верону, вернулся в аэропорт Кишинева из-за появившихся на лобовом стекле кабины пилотов трещин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Оренбургской области
Самолет выкатился при посадке за пределы полосы в Турции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017