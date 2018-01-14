Вылетевший из Москвы самолет вернулся обратно из-за отказа систем навигации

Самолет, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в столицу Ирана Тегеран, вернулся обратно из-за отказа навигационных систем. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 14 января. На высоте более 10 тыс. км экипаж заметил, что одна из систем навигации не работает.

Вернувшийся в Шереметьево самолет благополучно приземлился.

Воздушное судно отстранено от полетов.

Пассажиры вылетели в Иран резервным самолетом.

12 января портал iz.ru cообщал, что самолет молдавской авиакомпании Air Moldova, летевший в Верону, вернулся в аэропорт Кишинева из-за появившихся на лобовом стекле кабины пилотов трещин.