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Бывший вице-президент ФИФА признался в получении €6,7 млн от Германии

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Фото: Global Look Press/x99
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Бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Мохаммед бин Хаммам признал, что после выборов страны – хозяйки Чемпионата мира 2006 года, которой стала Германия, получил от оргкомитета страны €6,7 млн.

По его словам, деньги никак не связаны с выборами места проведения турнира.

«На мой счет действительно было зачислено €6,7 млн. Деньги поступили из Германии. Но мне бы хотелось понять, зачем было подкупать меня за то, что вы уже и так получили», –– цитирует «Газета.ру» экс-чиновника.

В 2016 году издание Spiegel сообщало, что Германия подкупила четырех функционеров в исполкоме ФИФА для получения права проведения чемпионата мира 2006 года. По данным портала, для подкупа был создан специальный тайный фонд, а возглавлявший оргкомитет ЧМ-2006 Франц Беккенбауэр был об этом осведомлен. После этого комиссия ФИФА по этике открыла дела против нескольких чиновников.

Бин Хаммам был пожизненно отстранен от футбола в 2011 году.

Ранее портал iz.ru сообщил, что прокуратура Южного округа Нью-Йорка арестовала десять человек, причастных к мошенничеству и коррупции в студенческом баскетболе. Задержанные являются тренерами команд. Среди подозреваемых есть высокопоставленный сотрудник одной из компаний по производству спортивных товаров.

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