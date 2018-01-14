Депутат ГД назвал глупостью слова украинского генерала о «подрывных устройствах»

Глупостью назвал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин слова заместителя начальника генштаба ВСУ Игоря Романенко о том, что в военной технике, переданной Россией Украине, могут быть «скрытые подрывные устройства».

Об этом российский парламентарий заявил в воскресенье, 14 января.

«Это очередная глупость... конечно же, никаких замыслов, умысла со стороны нашей страны абсолютно нет», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что украинская военная техника, которую передадут Киеву, устарела настолько, что российская армия не нуждается в ней.

Накануне Романенко заявил, что в случае передачи украинской военной техники из Крыма ее необходимо тщательно проверить, вспомнив о неких случаях после Второй мировой войны, когда немцы и итальянцы якобы «заваривали подрывные устройства в корпуса кораблей», которые передавали по репарации победителям.

11 января президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России передать Украине военную технику из Крыма.

Он уточнил, что речь идет о «десятках кораблей, десятках боевых самолетов», которые находятся в плачевном состоянии.