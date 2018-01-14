Синоптики предупредили о снегопаде в Москве в ночь на 15 января

По данным синоптиков в ночь с 14 на 15 января в Москве и области ожидаются снегопад и небольшие морозы. Температура воздуха опустится до -4 градусов. Об этом сообщили в погодном центре «Фобос».

При этом в воскресенье, 14 января, в столице будет облачно с прояснениями. Местами также возможен небольшой снегопад.

Столбики термометров покажут от -4 до -6 градусов, в Подмосковье до -8.

В ночь на 15 декабря похолодает до -10 градусов. Атмосферное давление повышенное –– 764 мм ртутного столба.

Днем в воскресенье температура воздуха составит -5 градусов.

Будет облачная погода, преимущественно без осадков.

На дорогах возможна гололедица.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ночь на субботу, 13 января, стала самой холодной за всю зиму — температура воздуха опускалась до 8,7 градуса мороза.

Как ожидают синоптики, погода удивит москвичей на Крещение, 19 января. Традиционных морозов в эти дни не ожидается.