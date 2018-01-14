Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики предупредили о снегопаде в Москве в ночь на 15 января

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По данным синоптиков в ночь с 14 на 15 января в Москве и области ожидаются снегопад и небольшие морозы. Температура воздуха опустится до -4 градусов. Об этом сообщили в погодном центре «Фобос».

При этом в воскресенье, 14 января, в столице будет облачно с прояснениями. Местами также возможен небольшой снегопад.

Столбики термометров покажут от -4 до -6 градусов, в Подмосковье до -8.

В ночь на 15 декабря похолодает до -10 градусов. Атмосферное давление повышенное –– 764 мм ртутного столба.

Днем в воскресенье температура воздуха составит -5 градусов.

Будет облачная погода, преимущественно без осадков.

На дорогах возможна гололедица.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ночь на субботу, 13 января, стала самой холодной за всю зиму — температура воздуха опускалась до 8,7 градуса мороза.

Как ожидают синоптики, погода удивит москвичей на Крещение, 19 января. Традиционных морозов в эти дни не ожидается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сильные снегопады в Японии привели к человеческим жертвам
Синоптики рассказали о погоде на Крещение в Москве и области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017